Стокгольм, , 12:06 — REGNUM За день до истечения нового дедлайна, который получил лидер Умеренных Ульф Кристерссон для формирования нового правительства Швеции, лидер Либералов Йохан Персон не хочет обещать, что проголосует за него при избрании премьер-министра, пишет газета Expressen.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

Персон считает, что лучше сделать все правильно «вплоть до последней запятой», чем спешить и подписывать соглашение.

«Надеюсь, все завершится благополучно», — говорит он Expressen.

Когда Персона спросили, попадет ли его собственная партия в правительство, он ответил, что переговорщики от четырех партий «очень близки к этому».

Напомним, что время для формирования нового правительства Швеции у Кристерссона истекает 14 октября.

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