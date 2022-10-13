Стокгольм, 13 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. За день до истечения нового дедлайна, который получил лидер Умеренных Ульф Кристерссон для формирования нового правительства Швеции, лидер Либералов Йохан Персон не хочет обещать, что проголосует за него при избрании премьер-министра, пишет газета Expressen.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

Персон считает, что лучше сделать все правильно «вплоть до последней запятой», чем спешить и подписывать соглашение.

«Надеюсь, все завершится благополучно», — говорит он Expressen.

Когда Персона спросили, попадет ли его собственная партия в правительство, он ответил, что переговорщики от четырех партий «очень близки к этому».

Напомним, что время для формирования нового правительства Швеции у Кристерссона истекает 14 октября.