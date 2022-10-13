Киев, 13 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. На объектах критической инфраструктуры в Киевской области прогремели взрывы. Об этом 13 октября сообщил представитель офиса Владимира Зеленского в Киеве Кирилл Тимошенко в своём телеграм-канале.

1stvc.net Взрыв

При этом представитель офиса Зеленского указал, что в данный момент экстренные службы ведут ликвидацию последствий ударов и документированием полученных этими объектами повреждений.

В то же время, Тимошенко не уточнил, по каким именно объектам критической инфраструктуры были нанесены удары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник написал, что на сегодняшний день обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово полностью контролируют союзные силы.