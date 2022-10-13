Москва, 13 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Резолюция Генассамблеи ООН по референдумам в новых субъектах РФ — это демонстрация подчинения и зависимости от шантажа и диктата США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это иллюстрация не свободной позиции, а демонстрация подчинения и зависимости от шантажа и диктата США», — сказала Яровая.

Так она прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что резолюция Генассамблеи ООН (ГА ООН) с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — это демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий России на территории б. УССР.

При этом, по ее мнению, важно, несмотря на это, в ООН сохраняется и здравый смысл, самостоятельная позиция многих стран, стремление к равной и неделимой безопасности и суверенитету, предлагаемые Россией.

12 октября ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в освобожденных регионах. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.