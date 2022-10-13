Волгоград, 13 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Волгограде стартует с 17 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Муниципальные котельные начнут запуск систем теплоснабжения и подачу ресурса в жилой фонд. На пуско-наладочные работы отведено пять дней. Техническая готовность к приёму теплоносителя в Волгограде составляет 100%, отопительный сезон обеспечивают 128 муниципальных котельных, 322 центральных тепловых пункта и сетей.

Подтопку социально-значимых объектов Волгограда начнут досрочно с 13 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 муниципалитетов области пустили тепло на объекты социальной сферы ещё 3 октября.