Ставрополь, 13 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будет оказана помощь людям, потерявшим свои денежные средства из-за недобросовестных застройщиков. Для компенсации их финансовых потерь власти региона направят в 2022 году 150 млн рублей. Об этом сообщил и. о. министра строительства края Валерий Савченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

«На сегодняшний день подано 159 заявлений от граждан, уже приняты положительные решения на сумму 122 миллиона рублей и более 30 миллионов рублей уже перечислены участникам долевого строительства», — цитирует главу ведомства ТАСС.

По словам Савченко, власти Ставрополья приняли решение и по тем объектам незавершенного строительства, которые были начаты недобросовестными застройщиками самовольно либо с нарушениями земельного законодательства о предоставлении участков под дома.

Всего было выявлено восемь таких домов-долгостроев. Около 220 дольщикам этих объектов также будет оказана поддержка.