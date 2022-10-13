Пермь, 13 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен рост объёмов вкладов граждан. За год рост составил 10%, сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На 1 сентября 2022 года сумма средств на текущих и депозитных счетах пермяков превысила 399 млрд рублей. Объём рублёвых вкладов за год увеличился на 17%, в иностранной валюте — уменьшился на 38%.

«После кратковременного оттока средств населения на фоне санкций в январе–феврале рост объемов банковских вкладов постепенно восстановился. В марте–июле прирост средств на текущих и депозитных счетах составил почти 23 млрд рублей. В августе пермяки пополнили банковские депозиты еще на 850 млн рублей», — сказали в отделении Уральского ГУ Банка России.