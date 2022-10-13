Киев, 13 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Киевские власти получили 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от Международного валютного фонда. Об этом 13 октября написал премьер Денис Шмыгаль.

МВФ

Он написал в личном телеграм-канале, что средства уже поступили на счета. Они пойдут на усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

Шмыгаль отметил, что всего с февраля МВФ предоставил киевскому режиму 2,7 млрд долларов.