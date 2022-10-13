Багдад, 13 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции признало гибель одного из своих военнослужащих. Об этом 13 октября сообщает Shafaq со ссылкой на заявление ведомства.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

По последним данным, солдат погиб в зоне проведения операции «Сжатый кулак» на севере Ирака. В минобороны Турции добавили, что солдат погиб в столкновении с боевиками «Рабочей партии Курдистана» (признана в Турции террористической организацией).

По информации журналистов, в район столкновения направлены дополнительные силы турецкой армии. ВВС Турции наносят удары по выявленным базам и укрытиям РПК в районе горы Матин.