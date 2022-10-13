Большинство граждан США считает дезинформацию крайне опасной — опрос
Вашингтон, 13 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Дезинформация является серьезной проблемой, которая может вызвать рост числа преступлений на почве ненависти, а также сыграть на руку крайней политической идеологии, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.
Как показало совместное социологическое исследование Pearson Institute/AP-NORC, опубликованное 13 октября, 74% опрошенных американцев считают дезинформацию серьезной проблемой, второстепенной ее считают лишь 16% респондентов.
Большинство сторонников, как Республиканской, так и Демократической партий заявили, что дезинформация порождает крайние политические взгляды и поведение.
Семьдесят семь процентов американцев, в том числе 85% демократов и 72% республиканцев, заявили, что дезинформация увеличивает количество преступлений на почве ненависти. Кроме того, 73% опрошенных подчеркнули, что она подпитывает экстремистские политические взгляды, в том числе 80% демократов и 70% республиканцев.
Половина опрошенных заявили, что дезинформация снижает доверие к властям.