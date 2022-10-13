Вашингтон, 13 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Дезинформация является серьезной проблемой, которая может вызвать рост числа преступлений на почве ненависти, а также сыграть на руку крайней политической идеологии, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда

Как показало совместное социологическое исследование Pearson Institute/AP-NORC, опубликованное 13 октября, 74% опрошенных американцев считают дезинформацию серьезной проблемой, второстепенной ее считают лишь 16% респондентов.

Большинство сторонников, как Республиканской, так и Демократической партий заявили, что дезинформация порождает крайние политические взгляды и поведение.

Семьдесят семь процентов американцев, в том числе 85% демократов и 72% республиканцев, заявили, что дезинформация увеличивает количество преступлений на почве ненависти. Кроме того, 73% опрошенных подчеркнули, что она подпитывает экстремистские политические взгляды, в том числе 80% демократов и 70% республиканцев.

Половина опрошенных заявили, что дезинформация снижает доверие к властям.