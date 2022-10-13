Самара, 13 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Проект «Шьём, вяжем для наших» стартует в одном из городов Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба администрации города Новокуйбышевска.

Администрация Улан-Удэ ТОСы Улан-Удэ шьют для участников СВО снаряжение и тёплые вещи

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Отмечается, что старт проекта по поддержке участников спецоперации объявил совет женщин города Новокуйбышевска.

Сообщается, что к участию приглашают всех местных жителей, которые умеют вязать и шить.

Отмечается, что рукавицы, теплые шапки, носки, балаклавы и другие вещи принимаются в центральной библиотеке имени Пушкина по адресу Библиотечный проезд, 1.

В случае необходимости руководители проекта смогут организовать рабочее место для пошива, пояснили в пресс-службе.

«Ваши изделия согреют не только тело, но и душу ребят. Поддержим наших отцов, мужей, сыновей, внуков!» — говорится в сообщении.

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