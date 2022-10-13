Москва, 13 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В России спрос на потребительские кредиты будет зависеть от целого ряда факторов как геополитического, так и экономического характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Ухудшение геополитической обстановки, новые волны мобилизации усилят и негативные экономические ожидания, что, в свою очередь, будет угнетающе воздействовать на потребительскую активность населения, — сказал Мастеров. — Если начнутся новые скачки цен, будут наблюдаться проблемы с трудоустройством у большого числа людей, что будет сопровождаться сокращением персонала на предприятиях, это лишь усугубит негативные ожидания среди населения, что в еще большей степени сократит потребительскую активность и спровоцирует переход все большего числа людей на сберегательную модель потребления. И наоборот, стабилизация геополитической обстановки, отсутствие новых экономических потрясений приведут к улучшению ожиданий со стороны населения и росту общего спроса, в том числе и на потребительские кредиты».

При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации вряд ли стоит рассчитывать на значительный рост реальных располагаемых доходов населения.

«Ближе к новогодним праздникам можно ожидать традиционного роста спроса, в том числе и на потребительские кредиты», — добавил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, почему в РФ выросли ставки по потребительским кредитам.