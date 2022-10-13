Экономист рассказал, вырастет ли в РФ спрос на потребительские кредиты
Москва, 13 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В России спрос на потребительские кредиты будет зависеть от целого ряда факторов как геополитического, так и экономического характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Ухудшение геополитической обстановки, новые волны мобилизации усилят и негативные экономические ожидания, что, в свою очередь, будет угнетающе воздействовать на потребительскую активность населения, — сказал Мастеров. — Если начнутся новые скачки цен, будут наблюдаться проблемы с трудоустройством у большого числа людей, что будет сопровождаться сокращением персонала на предприятиях, это лишь усугубит негативные ожидания среди населения, что в еще большей степени сократит потребительскую активность и спровоцирует переход все большего числа людей на сберегательную модель потребления. И наоборот, стабилизация геополитической обстановки, отсутствие новых экономических потрясений приведут к улучшению ожиданий со стороны населения и росту общего спроса, в том числе и на потребительские кредиты».
При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации вряд ли стоит рассчитывать на значительный рост реальных располагаемых доходов населения.
«Ближе к новогодним праздникам можно ожидать традиционного роста спроса, в том числе и на потребительские кредиты», — добавил Мастеров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, почему в РФ выросли ставки по потребительским кредитам.