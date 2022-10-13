13 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 18:58 — REGNUM Восстановление Крымского моста, пострадавшего в результате теракта 8 октября, идёт полным ходом. Движение легковых автомобилей уже полностью налажено, для перевозки грузовиков и автобусов работает бесплатная паромная переправа.

Восход солнца над Крымским мостом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крымский мост озаряется первыми лучами солнца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Утро на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

Утро на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рыбаки спокойно рыбачат у Крымского моста Александр Полегенько © ИА REGNUM

В восстановительных работах задействованы 250 человек и 30 единиц техники.

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Утреннее солнце над Крымским мостом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Паромная переправа через Керченский пролив Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рыбак на набережной города Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крымский мост Александр Полегенько © ИА REGNUM

На въезде дежурят сотрудники ГИБДД, которые проводят обязательный досмотр каждого автомобиля. Для фур действуют особые ограничения и правила погрузки. Складирование груза в автомобиле должно обеспечивать возможность его досмотра и идентификации всего объема. В случае невыполнения этого условия возможен отказ в допуске на паром.

Набережная города Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная города Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM В Керчи всё спокойно. Местные жители прогуливаются по набережной Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прогулка по набережной Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рыбаки на набережной города Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды Крымского моста с набережной города Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Грузовики массой до 3,5 тонны отправляются с паромной переправы порта Крым, периодичность отправки — каждые 1,5–2 часа без учета погодных условий.

Грузовики массой свыше 3,5 тонны отправляются с паромной переправы Рыбного порта, периодичность отправки — каждые 3–4 часа без учета погодных условий.

Крымский мост Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крымский мост Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крымский мост активно восстанавливают Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крымский мост и рыбаки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Движение легковых автомобилей на Крымском мосту полностью восстановлено Александр Полегенько © ИА REGNUM

Движение по железной дороге Крымского моста было восстановлено почти сразу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вид на Крымский мост с горной вершины Митридат в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для большегрузов работает бесплатная паромная переправа через Керченский пролив Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды с горной вершины Митридат в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Символы СВО в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды Крымского моста с набережной города Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы 4 парома. Исходя из текущей динамики, предварительное время ожидания на паром составляет порядка 3–4 дней», — сообщил в своём Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Очередь из большегрузов растянулась на километры Александр Полегенько © ИА REGNUM

Километровая очередь из фур в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Дальнобойщики в Керчи ждут пропуска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для фур сейчас действуют особые ограничения и правила погрузки Александр Полегенько © ИА REGNUM

На данный момент очередь из фур и грузовиков остаётся достаточно большой. Некоторые фуры стоят в очереди на паром уже несколько суток.

Но уже сегодня к работе приступят ещё два судна вместимостью 25 большегрузных автомобилей. Кроме того, работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

Все машины тщательно осматриваются Александр Полегенько © ИА REGNUM

Некоторые фуры стоят в очереди уже несколько суток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Очередь из большегрузов в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. В результате теракта частично обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. По данным ФСБ России, организатором теракта являлось ГУР МОУ, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов.