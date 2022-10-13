Александр Полегенько, 13 октября 2022, 18:58 — REGNUM Восстановление Крымского моста, пострадавшего в результате теракта 8 октября, идёт полным ходом. Движение легковых автомобилей уже полностью налажено, для перевозки грузовиков и автобусов работает бесплатная паромная переправа.

Восход солнца над Крымским мостом
Восход солнца над Крымским мостом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крымский мост озаряется первыми лучами солнца
Крымский мост озаряется первыми лучами солнца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Утро на Крымском мосту
Утро на Крымском мосту
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Утро на Крымском мосту
Утро на Крымском мосту
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рыбаки спокойно рыбачат у Крымского моста
Рыбаки спокойно рыбачат у Крымского моста
Александр Полегенько © ИА REGNUM

В восстановительных работах задействованы 250 человек и 30 единиц техники.

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Утреннее солнце над Крымским мостом
Утреннее солнце над Крымским мостом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Паромная переправа через Керченский пролив
Паромная переправа через Керченский пролив
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рыбак на набережной города Керчи
Рыбак на набережной города Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крымский мост
Крымский мост
Александр Полегенько © ИА REGNUM

На въезде дежурят сотрудники ГИБДД, которые проводят обязательный досмотр каждого автомобиля. Для фур действуют особые ограничения и правила погрузки. Складирование груза в автомобиле должно обеспечивать возможность его досмотра и идентификации всего объема. В случае невыполнения этого условия возможен отказ в допуске на паром.

Набережная города Керчи
Набережная города Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная города Керчи
В Керчи всё спокойно. Местные жители прогуливаются по набережной
Набережная города Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В Керчи всё спокойно. Местные жители прогуливаются по набережной
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прогулка по набережной
Прогулка по набережной
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рыбаки на набережной города Керчи
Рыбаки на набережной города Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды Крымского моста с набережной города Керчи
Виды Крымского моста с набережной города Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Грузовики массой до 3,5 тонны отправляются с паромной переправы порта Крым, периодичность отправки — каждые 1,5–2 часа без учета погодных условий.

Грузовики массой свыше 3,5 тонны отправляются с паромной переправы Рыбного порта, периодичность отправки — каждые 3–4 часа без учета погодных условий.

Крымский мост
Крымский мост
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крымский мост
Крымский мост
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крымский мост активно восстанавливают
Крымский мост активно восстанавливают
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крымский мост и рыбаки
Крымский мост и рыбаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Движение легковых автомобилей на Крымском мосту полностью восстановлено
Движение легковых автомобилей на Крымском мосту полностью восстановлено
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Движение по железной дороге Крымского моста было восстановлено почти сразу
Движение по железной дороге Крымского моста было восстановлено почти сразу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вид на Крымский мост с горной вершины Митридат в Керчи
Вид на Крымский мост с горной вершины Митридат в Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для большегрузов работает бесплатная паромная переправа через Керченский пролив
Для большегрузов работает бесплатная паромная переправа через Керченский пролив
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды с горной вершины Митридат в Керчи
Виды с горной вершины Митридат в Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Символы СВО в Керчи
Символы СВО в Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды Крымского моста с набережной города Керчи
Виды Крымского моста с набережной города Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы 4 парома. Исходя из текущей динамики, предварительное время ожидания на паром составляет порядка 34 дней», — сообщил в своём Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Очередь из большегрузов растянулась на километры
Очередь из большегрузов растянулась на километры
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Километровая очередь из фур в Керчи
Километровая очередь из фур в Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Дальнобойщики в Керчи ждут пропуска
Дальнобойщики в Керчи ждут пропуска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для фур сейчас действуют особые ограничения и правила погрузки
Для фур сейчас действуют особые ограничения и правила погрузки
Александр Полегенько © ИА REGNUM

На данный момент очередь из фур и грузовиков остаётся достаточно большой. Некоторые фуры стоят в очереди на паром уже несколько суток.

Но уже сегодня к работе приступят ещё два судна вместимостью 25 большегрузных автомобилей. Кроме того, работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

Все машины тщательно осматриваются
Все машины тщательно осматриваются
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Некоторые фуры стоят в очереди уже несколько суток
Некоторые фуры стоят в очереди уже несколько суток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Очередь из большегрузов в Керчи
Очередь из большегрузов в Керчи
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. В результате теракта частично обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. По данным ФСБ России, организатором теракта являлось ГУР МОУ, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов.