Александр Полегенько, 13 октября 2022, 18:58 — REGNUM Восстановление Крымского моста, пострадавшего в результате теракта 8 октября, идёт полным ходом. Движение легковых автомобилей уже полностью налажено, для перевозки грузовиков и автобусов работает бесплатная паромная переправа.
В восстановительных работах задействованы 250 человек и 30 единиц техники.
«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
На въезде дежурят сотрудники ГИБДД, которые проводят обязательный досмотр каждого автомобиля. Для фур действуют особые ограничения и правила погрузки. Складирование груза в автомобиле должно обеспечивать возможность его досмотра и идентификации всего объема. В случае невыполнения этого условия возможен отказ в допуске на паром.
Грузовики массой до 3,5 тонны отправляются с паромной переправы порта Крым, периодичность отправки — каждые 1,5–2 часа без учета погодных условий.
Грузовики массой свыше 3,5 тонны отправляются с паромной переправы Рыбного порта, периодичность отправки — каждые 3–4 часа без учета погодных условий.
«В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы 4 парома. Исходя из текущей динамики, предварительное время ожидания на паром составляет порядка 3–4 дней», — сообщил в своём Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
На данный момент очередь из фур и грузовиков остаётся достаточно большой. Некоторые фуры стоят в очереди на паром уже несколько суток.
Но уже сегодня к работе приступят ещё два судна вместимостью 25 большегрузных автомобилей. Кроме того, работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. В результате теракта частично обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. По данным ФСБ России, организатором теракта являлось ГУР МОУ, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов.