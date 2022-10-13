Кременная, ЛНР, 13 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово полностью контролируют союзные силы. Об этом 13 октября сообщил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Как указал Мирошник, союзные войска в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и смогли взять под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное.

«Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск. Есть продвижение наших подразделений в сторону населённого пункта Терны», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Калужской области сбили беспилотный летательный аппарат.