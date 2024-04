Москва, 13 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Видеоигры положительно влияют на настроение 55% российских пользователей и помогают им в борьбе со стрессом. Об свидетельствуют результаты исследования игровой платформы VK Play.

Исследование показало, что 37% опрошенных видеоигры помогают справляться со стрессом — попасть в другую реальность и временно забыть о проблемах. 25% нравится участвовать в соревнованиях с другими игроками, 16% опрошенных благодаря играм развивают воображение, а каждый десятый — заводит новые знакомства. Отмечается, что наиболее востребованными играми в борьбе со стрессом являются стратегии — выбор 27% респондентов, пазлы — 21% ответов, симуляторы — 20%.

