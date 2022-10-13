Ереван, 13 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Новую станцию метрополитена в Ереване планируется начать строить в 2024 году. Об этом 13 октября сообщил на совещании премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Primeminister.am Никол Пашинян

«К концу 2023 года будет готов проект и будет объявлен тендер на строительства станции «Ачапняк» ереванского метро, а в 2024 году должно начаться строительство», — сказал Пашинян.

По предварительной оценке, стоимость возведения новой станции метро в Ереване обойдется в $50 млн. Еще около $3 млн планируется выделить на проектирование.

Напомним, в Ереванском метро 11 станций. Работает одна ветка, кроме того, между двумя станциями ходит поезд-челнок. Тоннели станции «Ачапняк» прорыли ещё в годы СССР, но стройку приостановили, когда Советский Союз распался, а у независимой Армении не хватило средств.