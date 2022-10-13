Брюссель, 13 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Россия получит «мощный военный ответ» в случае ядерного удара по территории бывш. УССР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Mil.gov.ua Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Он прокомментировал якобы имеющуюся возможность удара со стороны России по киевским боевикам с применением ядерного оружия. По словам Борреля, Россия получит «мощный военный ответ».

Дипломат Евросоюза уточнил, что речь не идёт о ракетном ударе.