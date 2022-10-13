Пермь, 13 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Перми расширяется круизный флот. Его пополнит новый теплоход «Борис Полевой», сообщили в пресс-службе мэрии.

Максим Замалеев/gorodperm.ru Речной теплоход

Перед открытием навигации — 2023 двухпалубный теплоход пройдёт модернизацию и плановый ремонт. Практически все каюты будут оборудованы туалетом и душем, на главной и средней палубах в каютах будут установлены кондиционеры.

Ходить теплоход «Борис Полевой» будет по Оке до Рязани, по Белой до Уфы и Бирска, по Вятке до Мамадыша и Вятских полян. Для жителей Перми помимо рейсов средней продолжительности организуют пять круизов выходного дня: до Чайковского и Осы, до Соликамска и Березников. Планируется, что теплоход «Борис Полевой» откроет навигацию 15 июня.

Стоит отметить, летняя речная навигация завершилась в Перми 11 октября. Круизы пользуются спросом. Рост круизного турпотока в 2022 году составил 40% по сравнению с прошлым годом.