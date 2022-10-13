* запрещённая в России организация

Кабул, 13 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет проводить «нейтральную и взвешенную» политику в регионе и мире.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно Tolo News, Муджахид сказал на конференции по региональным связям: «Эта политика нейтралитета должна быть устойчивой, её необходимо поддерживать. Если эта политика, не дай Бог, будет нарушена, иностранцы найдут способ вмешаться, и мы потеряем ряд возможностей».

За последние два десятилетия иностранные, афганские и даже пакистанские официальные лица неоднократно обвиняли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в тесных связях с Пакистаном.

Недавно Хуссейн Хаккани, бывший посол Пакистана в США, написал в статье в журнале Foreign Affairs, что Пакистан долгое время поддерживал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы предотвратить присутствие Индии в Афганистане.

Он признал, что после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в августе прошлого года действия радикалов противоречат ожиданиям Исламабада, и теперь безопасность Пакистана находится под ещё большей угрозой.

В этой статье Хаккани также сказал, что Пакистан должен пересмотреть свой подход к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что прогнозы в их отношении оказались неверными.