Астана, 13 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал нарастить совместные усилия в борьбе с угрозами безопасности. Об этом он заявил 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

По его словам, международной и региональной безопасности по-прежнему угрожают растущие масштабы терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, киберпреступности.

«Существует необходимость приумножения совместных усилий в борьбе против этих вызовов и угроз», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана город Астану для участия в трёх многосторонних саммитах.

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