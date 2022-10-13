Таджикистан призвал преумножить усилия в борьбе с угрозами безопасности
Астана, 13 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал нарастить совместные усилия в борьбе с угрозами безопасности. Об этом он заявил 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Иван Шилов ИА REGNUM
Эмомали Рахмон
По его словам, международной и региональной безопасности по-прежнему угрожают растущие масштабы терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, киберпреступности.
«Существует необходимость приумножения совместных усилий в борьбе против этих вызовов и угроз», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана город Астану для участия в трёх многосторонних саммитах.
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