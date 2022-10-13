Глава МИД Южной Кореи посетит Вьетнам
Сеул, 13 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. С 17 по 18 октября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин посетит с официальным визитом Вьетнам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Лим Су Сока.
Сообщается, что зарубежная поездка приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.
Пак Чин встретиться с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, с которым обсудит взаимные интересы и пути сотрудничества, включая отношения между Южной Кореей и странами АСЕАН, ситуацию на Корейском полуострове и в мире.
Ожидается, что стороны также обсудят подготовку к саммиту Южная Корея — АСЕАН, которая состоится в Камбодже в ноябре текущего года.
Южнокорейский дипломат нанесет визит вежливости президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку, а также встретится с соотечественниками и представителями южнокорейских компаний.