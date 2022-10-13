Сеул, 13 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. С 17 по 18 октября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин посетит с официальным визитом Вьетнам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Лим Су Сока.

mofat. go. kr Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин

Сообщается, что зарубежная поездка приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Пак Чин встретиться с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, с которым обсудит взаимные интересы и пути сотрудничества, включая отношения между Южной Кореей и странами АСЕАН, ситуацию на Корейском полуострове и в мире.

Ожидается, что стороны также обсудят подготовку к саммиту Южная Корея — АСЕАН, которая состоится в Камбодже в ноябре текущего года.

Южнокорейский дипломат нанесет визит вежливости президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку, а также встретится с соотечественниками и представителями южнокорейских компаний.