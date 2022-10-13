Краснодар, 13 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. На Кубани более 2,2 тыс. человек записались в добровольцы для участия в СВО через портал «Госуслуги». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Желающие принять участие в СВО заполнили анкету на портале в разделе «Стать добровольцем», выбрали удобный военкомат и отправили заявку. Ответ специалиста им поступит в личный кабинет. Сегодня обработано уже более 1,8 тыс. заявок.

Кроме того, на портале «Госуслуг» можно подать жалобу в случае ошибки при мобилизации.