Якутск, 13 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Жительница Мирного жестоко наказывала сына за малейшую провинность. Женщина систематически избивала шестилетнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

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Мать ребёнка злоупотребляла алкоголем. Практически постоянно находясь в состоянии алкогольного опьянения, она не кормила мальчика и не ухаживала за ним. Женщину ограничили в родительских правах, ребёнок передан отцу.

В отношении жительницы Мирного возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка). Мать мальчика приговорили к 150 часам обязательных работ, в пользу её сына взыскана компенсация морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве вынесли приговор 32-летней жительнице Чаа-Хольского района по уголовному делу об истязаниях опекаемого её ребёнка. Женщина издевалась над 13-летней девочкой.