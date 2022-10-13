Кострома, , 12:23 — REGNUM Новым главным тренером костромского футбольного клуба «Спартак» стал 30-летний Георгий Бычков. Об этом сообщается в официальной группе ФК в социальных сетях.

Георгий Бычков

Он родился в Комсомольске-на-Амуре, с 17 лет начал учиться на тренера в национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Работал в академии футбольного клуба «Краснодар» с детско-юношескими командами, затем возглавил московскую команду «Родина-2». Тренировал молодежную и вторую команду «СКА-Хабаровск».

«Специалист молодой, но имеет мощную тренерскую базу. Команда приняла нового наставника и выразила готовность добиваться успехов под его руководством», — говорится в сообщении ФК «Спартак».

Прежний тренер костромского клуба Владимир Маминов покинул пост в сентябре 2022 года без объяснения причин.

Справка: «Спартак» — самая известная футбольная команда Костромской области. Она была основана в 1959 году и почти 50 лет играла во втором дивизионе России. В 2018 году перешла на любительский уровень из-за проблем с финансированием. Сейчас профессиональный «Спартак» возродили, его генеральным спонсором выступает «Совкомбанк».

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