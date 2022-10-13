Джакарта, 13 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна отныне может производить собственную вакцину от коронавируса, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Начиная с сегодняшнего дня, мы можем производить нашу собственную вакцину против коронавируса», — заявил глава индонезийского государства.

За год может быть произведено до 40 млн доз вакцины «Indovac». По словам президента, если рыночный спрос будет больше, компания PT Bio Farma также сможет производить до 120 млн доз вакцины.

Президент попросил министра здравоохранения Буди Гунади Садыкина поощрять продолжение производства вакцин на PT Bio Farma.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и 142 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций согласились осудить присоединение новых районов к России.

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