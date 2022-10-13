Бейрут, 13 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Спикер парламента Ливана перенёс дату голосования по выборам нового президента страны. Об этом 13 октября сообщает Lebanon 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, спикер парламента страны Набих Берри заявил о переносе заседания на 23 октября из-за отсутствия необходимого кворума. На заседание, посвящённое выборам президента, явился только 71 депутат из 128, что недостаточно для конституционного кворума в 2/3 депутатов.

Ранее ряд партий отказались от участия в голосовании из-за того, что ни один из кандидатов на пост президента не отвечает их требованиям.