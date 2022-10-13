Москва, 13 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Пособие выдается на год, после чего следует снова обратиться за получением пособия, уточнил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

«Нет ухудшений для тех, кто получает какие-либо пособия», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Законопроект вводит единый подход к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам. Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей и 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения при назначении универсального пособия беременной женщине.

Предполагается, что мерой поддержки будут охвачены семьи, воспитывающие около 10 млн детей.