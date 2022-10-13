Лисичанск, ЛНР, 13 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В город Лисичанск из Менделеевского района Татарии прибыла новая партия гуманитарного груза. Об этом сообщает глава Менделеевского района Радмир Беляев.

T. me/radmirbelyaev Гуманитарная помощь Лисичанску

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В состав груза вошли предметы личной гигиены, одежда и продукты питания. К гуманитарной миссии подключились все муниципалитеты Татарии, что позволит обеспечит продовольственную безопасность Лисичанска, отметил он.

Также в рамках гуманитарной помощи ожидается поставка строительных материалов, которые направят на ремонт аварийного жилья и социальных объектов города.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы епархиальной службы помощи нуждающимся «Милосердие — Казань» на протяжении двух месяцев собирали гуманитарный груз с предметами первой необходимости для беженцев Донбасса.

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