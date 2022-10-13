Астана, 13 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани посетить Россию. Об этом российский лидер заявил 13 октября в ходе встречи с Аль Тани в Астане.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Москва

Путин признался, что он сам и вся российская делегация рады видеть «друзей из Катара». Обсуждение текущих вопросов началось ещё во время рабочего обеда.

«Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть. Как и договаривались, будем рады видеть вас и в России», — сказал президент России, открывая встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Аль Тани проходит на полях многостороннего саммита в Астане. Ожидается, что лидеры обсудят двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также ряд международных тем.

Аль Тани, ставший эмиром Катара в 2013 году, не раз встречался с Путиным. В 2014, 2016 и 2018 годах он приезжал в Россию.

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