Нижний Новгород, 13 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Десять школ Нижнего Новгорода смогут получить по 500 тысяч рублей на реализацию патриотических проектов. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Donland.ru Юные патриоты

В муниципалитете отмечают, что многие учебные заведения уже разрабатывают или внедряют проекты, направленные на формирование активной гражданской позиции учеников, и прививают ребятам любовь к Родине.

Городские власти решили финансово поддержать эти устремления и объявили конкурс патриотических проектов, победители которого смогут получить гранты на их реализацию.

Прием документов и заявок на участие в конкурсе «Патриоты Нижнего» стартует 17 октября и завершится 21 октября. Затем пройдут отборочные этапы. А победителей экспертная комиссия огласит после 10 декабря.