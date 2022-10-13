Хабаровск, 13 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Хабаровске проходит конференция нейрохирургов.

Vodkb2.zdrav36.ru ​Врачи нейрохирурги

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«Ведущие нейрохирурги России приехали в Хабаровск на конференцию, чтобы обсудить новейшие методики лечения и обменяться опытом. Координирует процесс главный нейрохирург Минздрава России, академик Владимир Крылов.

Программа насыщенная. Не только научные доклады. В краевой клинической больнице имени Владимирцева запланированы мастер-классы по проведению операций, которые пока делают только в федеральных центрах. Но уже в ближайшее время будут выполнять и у нас», — написал в своём телеграм-канале зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальную операцию пациенту с редкой травмой — переломом зубовидного отростка второго шейного позвонка — выполнили в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н. И. Пирогова.