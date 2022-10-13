Белгород, 13 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Передвижная резиденция «Поезд Деда Мороза» сделает остановки в Белгороде и Старом Осколе, сообщает 13 октября пресс-служба правительства региона.

Privzd.rzd.ru Сказочный поезд Деда Мороза в Саратове

Поезд главного новогоднего персонажа отправится в путешествие из Великого Устюга 22 октября. В Белгородскую область состав прибудет 20 декабря, во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Посетителей передвижной резиденции ждёт праздничная развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, чаепитие и подарки.

Билеты можно забронировать заранее на сайте РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 и 20 октября в Старый Оскол прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы».