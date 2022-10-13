Йошкар-Ола, 13 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Жители Марий Эл, которые попадают под частичную мобилизацию, могут оставить своих домашних животных в приютах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Йошкар-Олы.

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«На время отсутствия хозяина питомца можно безвозмездно передать в приют для животных», — говорится в сообщении. Причем содержать животных приюты планируют за собственный счет.

Для того, чтобы пристроить питомца, необходимо обратиться в Комитет ветеринарии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об аналогичной практике сообщали власти Нижнего Новгорода. По словам председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Михаила Курюмова, не все мобилизованные нижегородцы имеют возможность оставить своего питомца под присмотром у друзей или родственников.

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