Мадрид, 13 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Более четверти испанцев — почти 26% — говорят, что редко или максимум несколько раз в месяц смотрят традиционное телевидение. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на отчёт под названием «Новые потребительские привычки и эффективность рекламы», подготовленный платформой рыночных исследований Appinio и консалтинговой фирмой Apache на основе опроса более тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет по всей Испании.

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Исследование подтверждает, что потребление обычного телевидения, которое смотрят бесплатно, явно снижается по сравнению с бесплатным эфирным или цифровым телевидением по подписке.

Около 41,7% респондентов признались, что смотрят традиционный формат ТВ каждый день, 24,5% — несколько раз в неделю и 8% — раз в неделю.

Остальные 25,8% признаются, что вообще почти не смотрят телевизор: 6,5% из них говорят, что смотрят несколько раз в месяц, 3,1% — раз в месяц, 5,5% — реже одного раза, а 10,7% вообще никогда не смотрят.

Свои позиции в опросе укрепили соцсети, к которым ежедневно обращаются 72,4% респондентов, и поисковые системы, которые используются с той же частотой, а также мобильные приложения, к которым обращаются 70,4%.