Брюссель, 13 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 стран военного альянса НАТО подписали письмо о намерениях присоединиться к предложенному ФРГ проекту по созданию европейского противоракетного щита, передает агентство Bloomberg.

raytheon.com Противоракетный комплекс Patriot

Система будет иметь несколько уровней для перехвата различных видов ракет с разных высот, возможно, объединив израильские системы ПВО Arrow 3, а также американские Patriot и немецкие Iris-T.

15 стран «хотят совместно решить эту задачу, чтобы устранить пробелы в противовоздушной обороне, — заявила журналистам министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в кулуарах министерской встречи НАТО в Брюсселе. — Речь идет об оперативной совместимости, о возможности устанавливать цены, о возможности поддерживать друг друга, так что это беспроигрышная ситуация для стран, которые в ней участвуют».

По словам Ламбрехт, к плану, который пока находится на ранней стадии, могут присоединиться и другие страны. «Мы открыты для всех и знаем, что многие страны заинтересованы», — сказала Ламбрехт и добавила, что Германия уже вступила в переговоры.

Впервые о создании противоракетного щита объявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Праге в августе. Он сказал, что в ближайшие годы страна будет инвестировать значительные средства в свою противовоздушную оборону, поскольку предстоит «многое наверстать». По его словам, такая интегрированная система будет более эффективной и рентабельной, чем если бы каждая страна создавала свои собственные сложные системы.