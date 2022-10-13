Калуга, 13 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. На территории Калужской области сбили беспилотный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь»

По его словам, на территории региона возле деревни Салово военные сбили беспилотный аппарат. Инцидент произошёл вчера, 12 октября, в 19:25. Устройство сбито средствами ПВО «Панцирь», обломки упали в безлюдной части деревни.

Он добавил, что ещё один беспилотник скрылся с радаров.