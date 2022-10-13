Брянск, 13 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Новую партию гуманитарного груза, в том числе автомобили для учреждений здравоохранения, отправили 13 октября в подшефный луганский город Брянка из Брянской области.

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В составе груза строительные материалы для восстановления жилого фонда и новая коммунальная техника: ломовоз, трактор, тротуарный каток. Для медиков Брянки привезут четыре легковых автомобиля — LADA Granta поступят в учреждения здравоохранения.

«Брянские строители трудятся в Брянке. Ведутся работы по ремонту шести школ и пяти детских садов, выполняется благоустройство территории города. Кроме того, предусмотрена доставка техники и оборудования для коммунальных служб города. Ранее были направлены в Брянку автомобильный кран, автогрейдер, погрузчик, экскаватор, три мусоровоза», — цитирует первый заместитель директора департамента строительства Брянской области Сергей Соломко РИА «Стрела».

По соглашению между администрацией города Брянка и правительством региона брянские строители ремонтируют 20 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.