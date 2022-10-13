13 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 12:12 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил 12 октября, что главной задачей для Штатов в ближайшие годы будет конкуренция с Китаем и сдерживание России, а также восстановление подорванного влияния Демократической партии внутри страны. Это входит в новую 48-страничную стратегию национальной безопасности Вашингтона, которая, впрочем, не привносит серьезных изменений в мышление и внешнюю политику Белого дома. Вместо этого в документе подчеркивается, что «США должны оставаться лидером в вопросе преодоления глобальных угроз, таких как изменение климата и рост авторитарных режимов».

Доминирование Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом, даже несмотря на киевский конфликт, США считают, что Китай остается наиболее серьезным вызовом глобальному порядку. В докладе отмечается, что Штатам необходимо выиграть гонку экономик и вооружений с этой сверхдержавой, если они надеются сохранить свое влияние во всём мире.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times.

«Администрация Байдена хочет «восстановить» ту самую «поврежденную демократию внутри страны», которую она активно разрушает? Интересно, а как именно Белый дом определяет «демократию»?» — задает вопрос Alexander.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись, связана с двумя основными политическими партиями у нас дома. Восприятие их взгляда на мир не совпадает», — отмечает THE CONCERNED CITIZEN.

«Видение Байдена может быть смелым, но какой ценой? … Каковы будут военные, экономические, денежные, социальные и экологические издержки?» — интересуется Henry.

«Китай и Россия находятся в списке главных угроз Белого дома уже много лет, но ничего не меняется», — отмечает Chuck.

«Как 20-й век был веком Соединенных Штатов, так и 21-й век будет веком Китая. Внешняя политика, сосредоточенная на противодействии этому, является проигрышной», — уверен Eddie Torial.

«Соревнование с Китаем имеет два основных компонента: усиление Америки и ослабление Китая. Последнее гораздо сложнее. Возьмем, к примеру, ограничение экспорта полупроводников в Китай. Хотя это ослабляет Китай, это также ослабляет Америку, о чем ясно свидетельствует фондовый рынок последних дней. Как и в случае с Федеральной резервной системой, пытающейся найти баланс между инфляцией и занятостью, здесь задействовано очень много переменных», — рассуждает Paul.

«Я сомневаюсь в мудрости подталкивания России и Китая (а также, возможно, Ирана и Индии) к еще более тесному союзу путем объявления их официальными врагами. Китай сейчас богаче США, в нем проживает 1,4 миллиарда человек, и он производит больше вещей, чем весь остальной мир вместе взятый. Россия обладает практически безграничными ресурсами и тысячами единиц ядерного оружия. Ось Москва — Пекин была бы чрезвычайно грозной», — предупреждает Purity of.

Владимир Путин и Си Цзиньпин (сс) Администрация президента России

«У американцев нет никаких разногласий с русским и китайским народами. Как ученый я поддерживаю продуктивные отношения с учеными из России и Китая. При совместном использовании космической станции у НАСА и российских ученых также сложились прекрасные отношения. Россия была нашим союзником во Второй мировой войне и в войне с терроризмом. Мы все должны быть очень обеспокоены тем, что отношения с Россией и Китаем испортились настолько, что администрация Байдена не смогла применить компетентную дипломатию для предотвращения киевского конфликта», — объясняет Girish Kotwal.

«Во время Холодной войны у нас была довольно целенаправленная внешняя политика — сдерживание. Сегодня нам было бы полезно разработать такую всеобъемлющую формулу для Китая. Сдерживание — это не выход, но демократический альянс, который не позволит Китаю взять на себя бразды правления глобальными институтами, созданными после Второй мировой войны, может стать хорошим началом», — указывает RLG.

«Главный ответ Китаю — убедиться, что наши возможности опережают их. Это означает, что наши вооруженные силы должны опережать их в технологиях на 1–2 поколения. Это означает способность производить все критические технологии внутри страны или в союзных странах. Убедиться, что мы не зависим от какой-либо враждебной державы ни в одном аспекте нашего экономического благосостояния. Это означает, что наша система образования должна быть не хуже, а лучше, чем в Китае, чтобы гарантировать, что мы производим граждан, способных управлять высокотехнологичной экономикой и обществом. Сдерживание — слишком свободная концепция, и ее реализация зависит от других. Сейчас половина мира поддерживает Китай. Сдерживание не является надежной стратегией», — спорит Practical Thoughts.

«Когда же прекратится этот скользкий путь к войне. Я думал, что Трамп опасен, но Джо на самом деле еще более не в себе. Я думаю, он будет продолжать давить, пока не получит катастрофическую реакцию. Абсолютизм Байдена не отличается гибкостью. Я надеюсь, что у нас не будет Армагеддона до 2024 года. Я, будучи зарегистрированным демократом, теперь буду рассматривать кандидатуру Трампа в 2024 году просто ради возможного изменения направления нашей внешней политики», — делится Carter.

Напомним, что Америка продолжает агрессивную риторику по тайваньскому вопросу. Так, президент Джо Байден 19 сентября вновь сделал заявление о том, что США будут защищать Тайвань, если Китай начнет «вторжение».