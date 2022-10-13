Кабул, 13 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Представитель министерства обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сообщил в «Твиттере», что служба безопасности группировки обнаружила и обезвредила бомбу, заложенную у иранского консульства в Герате. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Rafael Mizrahi Бомба

Инаятулла Хорезми говорит, что эта бомба была заложена в термосе с чаем.

Иран пока не предоставил комментариев.

«Прошлой ночью во время обхода бойцы патрульной роты 2-го батальона 1-й бригады 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» обнаружили и обезвредили бомбу, заложенную в термосе у консульства Ирана в Герате», — уточнил он в сообщении.

Более подробная информация недоступна, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не сообщили, кто подозревается в подготовке теракта.

Ранее «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане) выступило с угрозой, что организует нападение на дипломатические миссии в Афганистане.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют возможности обеспечить безопасность дипломатических миссий в Афганистане.

Читайте также: МИД РФ: взрыв у посольства в Кабуле мог быть терактом зарубежных спецслужб

Недавно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение террориста-смертника на российское посольство в Кабуле. В результате теракта погибли два российских дипломата. После этого Москва приостановила оказание консульских услуг в Афганистане.