У консульства Ирана в афганском Герате обезврежена бомба
Кабул, 13 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Представитель министерства обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сообщил в «Твиттере», что служба безопасности группировки обнаружила и обезвредила бомбу, заложенную у иранского консульства в Герате. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Инаятулла Хорезми говорит, что эта бомба была заложена в термосе с чаем.
Иран пока не предоставил комментариев.
«Прошлой ночью во время обхода бойцы патрульной роты 2-го батальона 1-й бригады 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» обнаружили и обезвредили бомбу, заложенную в термосе у консульства Ирана в Герате», — уточнил он в сообщении.
Более подробная информация недоступна, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не сообщили, кто подозревается в подготовке теракта.
Ранее «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане) выступило с угрозой, что организует нападение на дипломатические миссии в Афганистане.
ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют возможности обеспечить безопасность дипломатических миссий в Афганистане.
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Недавно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение террориста-смертника на российское посольство в Кабуле. В результате теракта погибли два российских дипломата. После этого Москва приостановила оказание консульских услуг в Афганистане.