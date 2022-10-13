Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест Ирину Цыбаневу, которая оставила на могиле родителей президента РФ записку, тем самым осквернив, по мнению следствия, место захоронения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что, по версии следствия, 60-летняя Цыбанева днем 6 октября по мотивам политической, идеологической ненависти, совершила «циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам». Пенсионерка оставила записку с оскорбительной надписью в адрес президента РФ на могиле его родителей на Серафимовском кладбище, таким образом, считает следствие, осквернив место захоронения.

Полицейские задержали женщину 10 октября и вменили ей пункт «б» части 2 статьи 244 УК РФ, за что петербурженке грозит ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет. С момента задержания горожанка находилась под стражей в изоляторе временного содержания, пока ее адвокаты собирали документы, чтобы суд избрал меру пресечения, не связанную с заключением под стражу в следственный изолятор, как того хотело следствие.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и следствию отказал, избрав Цыбаневой домашний арест по 8 ноября», — добавили в ОПС.