Кострома, 13 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Костромской области начались проверки работы призывных комиссий. Об этом сообщает администрация региона.

Наталья Диева Табличка

В районы выехали контрольные группы, в состав которых включены служащие департамента региональной безопасности, областного военкомата, правового управления и управления внутренней политики администрации Костромской области.

«Таким образом, в регионе обеспечена многоуровневая система контроля за деятельностью муниципальных призывных комиссий. В состав каждой районной комиссии включены прокуроры, которые осуществляют оценку действий со стороны действующего законодательства. На уровне области в призывную комиссию также входят руководители прокуратуры, военного комиссариата, военной прокуратуры», — прокомментировал директор департамента региональной безопасности Костромской области Сергей Баранов.

Проверяющие оценят «полноту и своевременность» рассмотрения обращений граждан и проверят обоснованность призыва и предоставления отсрочек отдельным гражданам.