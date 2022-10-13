Ставрополь, 13 октября 2022, 11:43 — REGNUM Очередная партия гуманитарного груза направлена из Ставропольского края для мобилизованных из региона земляков. В фурах — теплая одежда, обувь, предметы первой необходимости, сообщил мэр города Ставрополя Иван Ульянченко.
По словам Ульянченко, также для бойцов со Ставрополья отправили продукты питания и фрукты, при этом он отметил, что в целом питанием военнослужащие обеспечены хорошо.
По словам Ульянченко, пока бойцы защищают Родину, их семьи взяты под опеку. Оказывается помощь в устройстве детей в детские сады и школы поближе к дому, помогают с решением других вопросов.