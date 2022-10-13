Ставрополь, , 11:43 — REGNUM Очередная партия гуманитарного груза направлена из Ставропольского края для мобилизованных из региона земляков. В фурах — теплая одежда, обувь, предметы первой необходимости, сообщил мэр города Ставрополя Иван Ульянченко.

Гуманитарная помощь Денис Абрамов, ИА REGNUM

«Доставили мобилизованным ставропольским ребятам очередную партию обмундирования и других необходимых вещей. На этот раз груз доставлен в Новороссийск. Привезли теплые костюмы, берцы, очки, фонарики и все, что нужно нашим бойцам, для того чтобы служба была комфортной», — написал глава краевого центра в своем телеграм-канале.

По словам Ульянченко, также для бойцов со Ставрополья отправили продукты питания и фрукты, при этом он отметил, что в целом питанием военнослужащие обеспечены хорошо.

«Мы хотим, чтобы ребята знали, что их поддерживает весь наш город и край. Все мы верим в их силу, сплоченность и общую победу», — заявил мэр Ставрополя.

По словам Ульянченко, пока бойцы защищают Родину, их семьи взяты под опеку. Оказывается помощь в устройстве детей в детские сады и школы поближе к дому, помогают с решением других вопросов.