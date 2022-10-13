Москва, 13 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов приехал в Крым, чтобы познакомиться с инфраструктурой и нормативными документами в рамках процесса интеграции крымских команд в чемпионат России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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«У президента ФНЛ визит в Крым», — сообщили в пресс-службе лиги.

Отмечается, что целью поездки является знакомство с командами, инфраструктурой, регламентами лиги и иными нормативными документами.

Измайлов встретился с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным. Встреча прошла в рамках работы по интеграции крымского футбола в российский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Измайлов заявил, что обсудит процесс интеграции крымских клубов с руководителями Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя.