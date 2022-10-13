Осло, , 11:42 — REGNUM По данным полиции Норвегии, в данный момент на заводе в норвежской коммуне Эукра, поставляющем газ в Британию, сложилась «непонятная ситуация». Об этом 13 октября сообщает телерадиокомпания NRK.

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«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что этот завод ведёт поставки газа Великобритании. В то же время, характер ситуации не уточняется, одинока добавляется, что на предприятии находится охрана из сил норвежского ополчения и также туда вызвано подкрепление полиции.

Отметим, месторождение Ormen Lange является вторым по величине в Норвегии. С указанного завода в Британию поступает до 20% необходимого этой стране газа.