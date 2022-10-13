Канберра, 13 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. 13 октября министр обороны и заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз вышел в прямой эфир телеканала ABC из Папуа-Новой Гвинеи, где он находится с рабочим визитом. В частности, он заявил, что вопросы обороны являются главной движущей силой отношений между Папуа-Новой Гвинеей и Австралией.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Папуа — Новая Гвинея

В частности, Марлз отметил, что в Папуа-Новой Гвинее очень мало офицеров, если они вообще есть, которые не прошли бы обучение вместе с австралийскими военнослужащими. Он также пообещал, что такие отношения будут только укрепляться.

Как пишут журналисты, в частности, Марлз заострил внимание на том, что интенсификация сотрудничества не является противовесом Китаю.

«Очевидно, что мы живем в очень сложном и комплексном стратегическом мире, и нет сомнения, что Китай является частью этого ландшафта, но на самом деле это гораздо больше касается отношений между двумя странами, в случае с Австралией и Папуа-Новой Гвинеей, которые не просто видят друг друга как друзей, а рассматривают друг друга как членов семьи», — сказал Марлз.