Курган, , 11:41 — REGNUM В Курганской области в сентябре 2022 года по сравнению с августом цены на товары и услуги подорожали на 0,02%. Об этом сообщает Свердловскстат.

Яйца jackmac34

Стали дороже на 3,13% куриные яйца, масло подсолнечное на 1,06%. Повышение стоимости на остальное продовольствие составило меньше 1%.

Незначительно подешевела гречневая крупа, сливочное масло и хлеб. Наблюдается сезонное снижение цен на лук, картофель и морковь.

Отметим, что овощи дешевеют в Зауралье с июля.

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