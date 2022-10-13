Курган, 13 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Курганской области в сентябре 2022 года по сравнению с августом цены на товары и услуги подорожали на 0,02%. Об этом сообщает Свердловскстат.

jackmac34 Яйца

Стали дороже на 3,13% куриные яйца, масло подсолнечное на 1,06%. Повышение стоимости на остальное продовольствие составило меньше 1%.

Незначительно подешевела гречневая крупа, сливочное масло и хлеб. Наблюдается сезонное снижение цен на лук, картофель и морковь.

Отметим, что овощи дешевеют в Зауралье с июля.