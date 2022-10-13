Москва, , 11:39 — REGNUM Рост ставок в России по потребительским кредитам можно объяснить нарастанием общей неопределенности в связи с проведением мобилизационных мероприятий, обострением геополитической обстановки и ростом негативных ожиданий в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Кредит 401(K) 2012

«И граждане, и бизнес, и сотрудники финансовой сферы опасаются дальнейшего ухудшения экономической ситуации. В этих условиях с точки зрения банков увеличиваются риски невозврата кредитов вследствие наступления неплатежеспособности потребителей и появляется необходимость повышения «платы за риск». В этих условиях логичным шагом является повышение ставок по кредитам, чтобы таким образом за счет увеличения поступлений компенсировать вероятные потери от наступления неплатежеспособности части заемщиков, — сказал Мастеров. — Усугубление негативных тенденций, новые геополитические или экономические потрясения, в том числе развитие рецессии, угроза массового закрытия предприятий или необходимости сокращения персонала, рост безработицы, новые резкие скачки цен, вероятно, приведут и к резкому росту ставок по потребительским кредитам».

Однако, как полагает Мастеров, если геополитическая ситуация как-то стабилизируется, если дальше не последуют новые волны мобилизации, если экономика и дальше будет показывать устойчивость к негативным воздействиям, можно ожидать стабилизации и даже снижения ставок по потребительским кредитам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до конца 2022 года в РФ не произойдет дополнительного роста стоимости потребительских кредитов.

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