Барселона, Испания, 24 марта, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Бывший президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что умерший сегодня голландский футболист и тренер, трехкратный обладатель «Золотого мяча» Йохан Кройф дал миру уникальный футбол, который многие пытались скопировать. Слова Блаттера передает сегодня, 24 марта, AFP.

Напомним, сегодня в испанской Барселоне в возрасте 68 лет умер легендарный Йохан Кройф. Известный в прошлом футболист и тренер страдал от рака легких. Именно это заболевание и стало причиной смерти.

Хендрик Йоханнес Кройф родился 25 апреля 1947 года в Амстердаме. Родители Кройфа — Германюс Корнелис Кройф и Петронелла Бернарда Драйер — держали небольшой овощной магазин в послевоенном Амстердаме. С детства Йохан играл в футбол и вскоре вступил в юношескую команду футбольного клуба «Аякс».

Вскоре Кройф стал олицетворением не только всего голландского футбола, но и целого стиля — так называемого тотального футбола, в который впервые начали играть его команды «Аякс» и сборная Нидерландов образца начала 1970-х годов.

«Тотальный футбол» — тактическая схема, когда игрок, двигаясь по полю, заменяет других футболистов на их местах, таким образом сохраняя их намеченную организационную структуру. В этой текучей системе могут присутствовать игроки без установленной роли, любой футболист может быть последовательно нападающим, полузащитником и защитником.

В «Аяксе» Кройф был центральным нападающим. На протяжении всего матча он перемещался по всему полю. Именно перемещение по полю приводило к ошибкам противоборствующей команды; команда, применявшая «тотальный футбол», как правило, имела огромное преимущество над соперником.

Применение этой тактики сделало Кройфа легендарным футболистом, а затем и тренером. Число его титулов поражает.

В составе «Аякса» Кройф три раза подряд выигрывал Кубок чемпионов, и восемь раз — чемпионат Нидерландов. В 1973 году Кройф перешел в испанскую «Барселону» за рекордную по тем временам сумму трансфера в 922 тысячи фунтов стерлингов.

Голландскую сборную Кройф вывел в финал чемпионата мира 1974 года. В финале голландцы уступили германцам 1:2.

Испанская «Барселона» благодаря Кройфу впервые за 15 лет победила в чемпионате Испании, а затем и на Кубке Испании. Три раза Кройф получал «Золотой мяч».

По завершению карьеры футболиста Кройф подался в тренеры. Сперва он был тренером родного «Аякса». Он дважды выел команду в серебряные призеры чемпионата Нидерландов. Два раза «Аякс» становился обладателем Кубка Нидерландов, один раз — Кубка обладателей кубков УЕФА и финалистом Суперкубка УЕФА.

В 1989—1996 годах под его руководством испанская «Барселона» выиграла четыре чемпионата Испании (1991—1994), Кубок Европейских чемпионов (1992) и Кубок кубков (1989).

Известно, что Кройф был заядлым курильщиком до 44 лет. С этой пагубно привычкой он завязал только в 1991 году после инфаркта.