Канберра, 13 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Утром 13 октября министр социальных служб Австралии Аманда Ришворт объявила о выделении 1,1 млн долларов на профилактику сексуального насилия в отношении представителей LGBTQ+. В частности, средства пойдут на общенациональное анкетирование граждан, исследования и оценку существующих программ.

Marcin n; Fry1989 Австралия

Результаты анкетирования будут направлены на работу правительства Австралии по борьбе с семейным, домашним и сексуальным насилием в преддверии Национального плана по искоренению насилия в отношении женщин и детей, который будет запущен в конце этого месяца.

«Понятно, что нужна целевая поддержка. Нам нужно внедрить точки зрения LGBTQ+ в социальную политику, чтобы мы могли добраться до сути проблемы и работать над тем, чтобы остановить насилие до того, как оно произойдет», — сказал министр на пресс-конференции.